De uitbraak van het coronavirus in Italië baart de organisatoren van Milaan-Sanremo zorgen. "Op dit moment is er geen plan B", zegt Mauro Vegni van RCS Sport, de organisatie achter La Primavera, in een gesprek met cyclingnews.

Milaan-Sanremo staat op 21 maart geprogrammeerd. De Italiaanse klassieker is 291 km lang en wordt deels in Lombardije afgewerkt. In die regio werden al heel wat besmettingen met het coronavirus geregistreerd.

'We zijn allemaal heel bezorgd over wat er gebeurt', stelt Vegni. 'Tegelijkertijd hopen we dat de situatie met de tijd zal verbeteren en het aantal gevallen niet zal toenemen.'

Veranderingen aan het parcours overweegt de organisatie niet. 'Het heeft geen zin om het parcours voor drie vierde te schrappen en zeker niet om het ergens anders te laten starten, want de koers gaat al 110 jaar zo. Dat kunnen we niet plots veranderen. We kunnen alleen maar de raadgevingen van de overheid opvolgen. Er zijn nog ruim drie weken te gaan tot Milaan-Sanremo.'

Een andere koers waar Vlaanderen naar uitkijkt, is de Strade Bianche. Die staat al over op 7 maart gepland, maar de koersliefhebbers moeten geen schrik hebben. De wedstrijd door de heuvels van Toscane gaat gewoon door, want voorlopig bevindt het coronavirus zich vooral in de noordelijke provincies.

Afgelopen weekend werden in Noord-Italië al andere sportwedstrijden afgelast uit vrees voor een verdere uitbraak van het coronavirus. Zo werd in de Italiaanse hoogste voetbalklasse en ook in de amateurreeksen een rist matchen uitgesteld.

