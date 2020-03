Organisator RCS Sport heeft vrijdag bevestigd dat Tirreno-Adriatico (11-17 maart), Milaan-Sanremo (21 maart) en de Ronde van Sicilië (1-4 april) niet zullen doorgaan omwille van het coronavirus.

RCS schrapte donderdag ook al de Strade Bianche van de kalender, die oorspronkelijk zaterdag zou doorgaan. Voor Milaan-Sanremo is het de eerste afgelasting sinds 1945. Tirreno-Adriatico bestaat sinds 1966 en vond sindsdien jaarlijks plaats.

De Italiaanse organisator deelde mee dat 'het onmogelijk was om de gezondheid en veiligheid van alle aanwezige personen te garanderen'. RCS gaf verder nog aan, via de Italiaanse wielerfederatie, te zullen vragen aan de UCI om de wedstrijden een nieuwe plaats op de wielerkalender van 2020 te geven. Die vraag stelde RCS eerder al aan de UCI voor wat betreft de Strade Bianche voor zowel mannen als vrouwen.

Tegelijkertijd met de wedstrijden van RCS raakte ook bekend dat de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali, voorzien van 25 tot 29 maart, wordt uitgesteld. Organisator Gruppo Sportivo Emilia nam die beslissing in overleg met de gemeentelijke overheden. Ook zij vroegen aan de UCI hun wedstrijd te verplaatsen en dit jaar nog te laten doorgaan.

De Italiaanse regering maakte woensdag in de nasleep van de uitbraak van het coronavirus bekend dat sportwedstrijden in Italië tot en met 3 april achter gesloten deuren plaatsvinden. Het leek nadien erg onwaarschijnlijk dat de Italiaanse wielerwedstrijden van de komende maand nog zouden doorgaan.

