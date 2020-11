De UCI en Vuelta-organisator Unipublic maakten dinsdagochtend bekend dat de 681 uitgevoerde coronatesten evenveel negatieve resultaten opleverden op de tweede rustdag. Iedereen kan dus starten in de tijdrit van dinsdag.

Conform het gezondheidsprotocol van de Vuelta en UCI over het COVID-19-virus werd net als bij de start in Irun (2x) als op de eerste rustdag een vierde testronde georganiseerd op de tweede rustdag van de racebubbel. "Van de 681 tests waren er 528 voor de teams, de rest voor de leden van de organisatie. Al deze test leverden een negatief resultaat op", meldt de organisatie.

De Vuelta startte op dinsdag 20 oktober in het Baskenland omwille van de coronapandemie en niet zoals oorspronkelijk was gepland in Utrecht. In tegenstelling tot in de Giro testte nog niemand positief en verdwenen nog geen renners of teams uit de rittenkoers door het virus. Zoals dat het geval was voor Simon Yates, Steven Kruijswijk, Michael Matthews en Jumbo-Visma in de Giro.

De kans dat de Vuelta Madrid haalt, wordt dus met de dag groter. Dinsdagnamiddag staat een tijdrit op het programma van Muros naar Mirador de Ezaro, over 33,7 km. Richard Carapaz is de leider, hij telt 10 seconden voorsprong op Primoz Roglic. Mickael Delage is de eerste renner om 13u47, Carapaz begint aan zijn tijdrit om 16u36.

