De Italiaanse koersen komen steeds meer in het gedrang. Zaterdag wordt normaal gezien de Strade Bianche verreden, maar de Italiaanse regering wil 30 dagen lang allerlei demonstraties, waaronder sportevenementen, vermijden.

Maandag kwam het bericht van RCS aan de teams dat de Italiaanse koersen, tot nader order, door zouden gaan. Het Italiaanse persbureau ANSA kwam dinsdagavond met ander nieuws naar buiten en stelde dat de Italiaanse regering spoedig zal ingrijpen. Op advies van het Wetenschappelijk Comité rond corona zouden alle evenementen, waaronder sportevenementen, waarbij het publiek binnen een meter van elkaar staat, geannuleerd moeten worden en dat de komende 30 dagen. Een officiële beslissing zou in de loop van de dag volgen. Het zou betekenen dat noch de Strade Bianche (7 maart), noch Tirreno Adriatico (11-17 maart), noch Milaan-Sanremo (21 maart) zouden doorgaan.

Ploegen wachten af

Dit bericht zorgde opnieuw voor onduidelijkheid bij de teams die op woensdag normaal gezien vertrekken met het materiaal naar Italië. Dinsdag al gaf EF Pro Cycling Cycling, het team van Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire, aan dat ze liever niet deelneemt aan de Italiaanse koersen omwille van het coronavirus. De ploeg heeft in een brief aan de UCI en organisator RCS gevraagd om thuis te mogen blijven zonder daarvoor een sanctie te krijgen (WorldTour-teams moeten normaal gezien starten in WorldTour-koersen, red.).

Greg Van Avermaet en zijn CCC-team planden normaal gezien om, net zoals vorig jaar, op woensdag te vertrekken naar Italië en donderdag een verkenning te doen op de Italiaanse grindwegen. Door het nieuws dat dinsdagavond uitkwam vertrekken de renners nu een dag later en wordt de verkenning op donderdag geschrapt. 'We houden onze renners thuis voor een extra dag', klinkt het bij persverantwoordelijke Phoebe Haymes van CCC. 'We wachten het nieuws en de verdere ontwikkelingen af.'

Ook bij Deceuninck-Quick Step weten ze niet wat te doen. 'Ik heb mijn medewerkers laten stoppen in Reims', klinkt het bij teambaas Patrick Lefevere. 'We weten ook niets meer dan jullie. Ik heb alvast mijn twee voertuigen laten halt houden in Reims. De rest wacht in de service-course in Wevelgem. We wachten nu op verder bericht rond deze koersen.'

'We staan momenteel nog stil, in Nederland en hebben we de bus, noch de vrachtwagen al laten vertrekken', klinkt het bij het Nederlandse Jumbo-Visma van Wout Van Aert. 'Het is wachten op officieel nieuws, hopelijk valt dat in de loop van deze voormiddag of later vandaag', hoopt woordvoerder Ard Bierens. 'Veel langer kan niet gewacht worden.'

Circus-Wanty Gobert is dinsdagavond al vertrokken. 'Onze vrachtwagen en bus zijn al weg', klinkt het bij ploegleider Hilaire Van der Schueren. 'Ook de wagens zijn vertrokken. De renners vliegen vandaag, morgen donderdag staat een verkenning gepland van de grindwegen, want het is onze eerste deelname. Het is vervelend dat we nog niet veel weten, maar we konden niet langer wachten om te vertrekken.'

Cofidis in quarantaine tot 14 maart

Drastischer gaat het eraan toe bij het Franse Cofidis. De wielrenners moeten tot 14 maart in quarantaine blijven in de Verenigde Arabische Emiraten.

Cofidis was in de golfstaat aanwezig voor de UAE Tour, die vorige week donderdag werd stopgezet nadat het coronavirus zich in het peloton - en de karavaan - had genesteld. Dinsdag maakte de lokale overheid in de Verenigde Arabische Emiraten zes besmettingen van het coronavirus bekend.

Teambaas Thierry Vittu maakte het nieuws bekend op sociale media. 'De deadline ligt dan wel erg ver weg, maar toch zijn we een beetje opgelucht', legde hij uit. 'Tot dusver wisten we van niets. Het feit dat er nu duidelijkheid is, doet deugd.' Vorige week donderdag werd de UAE Tour stopgezet wegens het coronavirus. Alle renners en stafleden werden nadien getest op het virus en moesten in hun hotels blijven. De meeste ploegen konden intussen naar huis terugkeren. Cofidis zit, samen met Groupama-FDJ, UAE Emirates en Gazprom, nog in quarantaine. De stopzetting van de UAE Tour kwam er vorige week donderdag na de besmetting van twee personeelsleden van UAE Emirates.

Topsprinter Gaviria zou virus hebben

Zes mensen - renners en niet-renners- testten ondertussen wel positief op het coronavirus in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de Gazzetta dello Sport en enkele Colombiaanse media zou daarbij één Colombiaanse renner besmet zijn. Er wordt nadrukkelijk in de richting gewezen van topsprinter Fernando Gaviria. Hij is op dit moment immers nog de enige Colombiaanse renner die in quarantaine zit in Dubai.

Het lokale ministerie van Volksgezondheid en Preventie (MoHAP) in de Emiraten maakte dinsdagavond bekend dat twee Russen, twee Italianen, een Duitser en een Colombiaan besmet zijn. 'Zij zijn in contact gekomen met de twee eerdere besmettingen die in deze wielerronde werden vastgesteld', klonk het in de mededeling van de overheid. Officieel kwam er nog geen nieuws over de besmette personen.

In Colombiaanse media reageerde de familie van de sprinter. Zij hebben echter ook geen verdere info. 'We mogen niet met Fernando praten en zijn nergens van op de hoogte', liet vader Hernando Gaviria weten. 'Wij weten dus ook niet of hij het virus heeft opgelopen.'

