De zesde etappe van de Tour ging opnieuw naar Mark Cavendisch. In Châteauroux was hij te sterk voor Jasper Philipsen en pakte zo zijn tweede zege in deze editie, zijn 32ste in totaal.

Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) vormde samen met de Duitser Roger Kluge (Lotto Soudal) de vlucht van de dag. Het peloton gaf het duo maximaal slechts twee minuten voorgift. Strijden voor de ritzege zat er zo nooit in voor de olympisch kampioen. Op 2,5 kilometer van de aankomst werd het duo gegrepen. De verwachte massasprint kwam er en daarin was Cavendish voor de tweede keer in deze Tour oppermachtig. Dinsdag won hij ook al in Fougères. Drie keer kwam de Tour al aan in Châteauroux, drie keer won de Brit. Het is voor Cavendish zijn 32e ritzege in de Tour, zijn 50e in een Grote Ronde. Met die 32 zeges komt hij trouwens op twee stuks van het record van Eddy Merckx. De vijfvoudige winnaar van de Ronde van Frankrijk pakte 34 zeges. Vrijdag wacht de renners in de Tour de langste rit, een etappe van 249,1 kilometer tussen Vierzon en Le Creusot. Onderweg liggen twee hellingen van derde categorie en eentje van tweede categorie. De kans lijkt groot dat een vluchter het zal halen.