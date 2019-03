Opnieuw winst voor Deceuninck - Quick-Step: Alaphilippe wint Strade Bianche

Nog drie Belgen haalden de top tien: Tiesj Benoot finishte net na de Tsjech Zdenek Stybar als vijfde, Greg Van Avermaet werd zesde en Tim Wellens tiende. Tussen de start en de aankomst stonden er 184 kilometer op het programma, waarvan 63 onverhard verdeeld over elf stroken. Die lagen er door het zonnige weer droog bij, een sterk contrast met de moddereditie van vorig jaar.

De wedstrijd brak ruim vijftig kilometer voor de finish open op een lange naar Fabian Cancellara vernoemde onverharde strook. Achter de rug van vroege vluchter Diego Rosa toonden Van Avermaet en Wellens zich erg actief. Onder hun impuls ontstond een elitegroep van vijftien renners, met naast Van Avermaet en Wellens ook nog Benoot, Yves Lampaert en Van Aert.

Fuglsang versnelde op 23 kilometer van de finish en kreeg Van Aert en Alaphilippe met zich mee. In de achtergrond probeerden Benoot en Wellens de kloof te dichten, maar de voorsprong van de drie koplopers groeide razendsnel. Voorin moest Van Aert op de voorlaatste onverharde strook het hoofd buigen. Hij kwam zo alleen tussen het duo Alaphilippe-Fuglsang en de groep met Van Avermaet terecht.

Bij het het binnenrijden van Siena plaatste Fuglsang tweemaal een versnelling, maar Alaphilippe beet op de tanden en bleef aan boord. Door het tactische steekspel voorin kon Van Aert net voor de slotkilometer nog bij het kopduo aansluiten en er de kop nemen, maar toen Fuglsang op de steilste stroken van de zware slothelling zijn duivels ontbond, kraakte de drievoudige wereldkampioen in het veld meteen.

Alaphilippe had wel een antwoord klaar, ging op kop de cruciale laatste bocht in en reed naar zijn vierde overwinning van het seizoen, na twee ritzeges in de Ronde van San Juan (2.1) en één in de Ronde van Colombia (2.1). Zijn team zit al aan zestien zeges. Op de erelijst volgt Alaphilippe Tiesj Benoot op. Het is de eerste keer, op dertien edities, dat een Fransman de koers over de Toscaanse grindwegen wint.