Er worden door Flanders Classics, de organisator van onder meer de Ronde van Vlaanderen, voorlopig geen extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Dat laat CEO Tomas Van Den Spiegel donderdag weten.

In Italië lijkt de ene voorjaarsklassieker na de andere te zullen worden afgelast. Vandaag was het de beurt aan de Strade Bianche van zaterdag. De volgende dagen zullen waarschijnlijk ook de rittenkoers Tirreno-Adriatico en het momument Milaan-Sanremo volgen. Allemaal door het coronavirus. Heel wat ploegen hebben dan ook al afgehaakt voor de Italiaanse koersen of koersen gewoon helemaal niet tot eind maart.

In Vlaanderen volgen ze de ontwikkelingen op de voet, maar Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, ziet nog geen onweersbuien hangen. 'We staan voortdurend in contact met de overheid. Op dit moment is de situatie in België onder controle en is er geen nood om extra maatregelen te treffen. Voorlopig verloopt alles volgens plan. Niettemin werken we aan extra maatregelen die we zullen toepassen om een veilige omgeving voor iedereen te waarborgen.'

De Ronde van Vlaanderen wordt op 5 april gereden. De week daarvoor staan Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) op de kalender. Na Vlaanderens Mooiste volgen voor Flanders Classics nog de Scheldeprijs (8 april) en de Brabantse Pijl (15 april).

In Italië lijkt de ene voorjaarsklassieker na de andere te zullen worden afgelast. Vandaag was het de beurt aan de Strade Bianche van zaterdag. De volgende dagen zullen waarschijnlijk ook de rittenkoers Tirreno-Adriatico en het momument Milaan-Sanremo volgen. Allemaal door het coronavirus. Heel wat ploegen hebben dan ook al afgehaakt voor de Italiaanse koersen of koersen gewoon helemaal niet tot eind maart.In Vlaanderen volgen ze de ontwikkelingen op de voet, maar Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, ziet nog geen onweersbuien hangen. 'We staan voortdurend in contact met de overheid. Op dit moment is de situatie in België onder controle en is er geen nood om extra maatregelen te treffen. Voorlopig verloopt alles volgens plan. Niettemin werken we aan extra maatregelen die we zullen toepassen om een veilige omgeving voor iedereen te waarborgen.'De Ronde van Vlaanderen wordt op 5 april gereden. De week daarvoor staan Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) op de kalender. Na Vlaanderens Mooiste volgen voor Flanders Classics nog de Scheldeprijs (8 april) en de Brabantse Pijl (15 april).