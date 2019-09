Voormalig renner en ploegleider Frans Van Looy is op 69-jarige leeftijd overleden. Rudy Pevenage, met wie hij een volgwagen deelde bij het toenmalige Telekom, bevestigde het nieuws vandaag.

"Ik kreeg deze ochtend al diverse telefoontjes van collega oud-renners. Generatiegenoten van mezelf en Frans. Die bevestigden mij het overlijden. Ik ben er echt niet goed van. Ik wist dat Frans al een tijdje kampte met psychologische problemen. Blijkbaar heeft hij een spijtige uitweg gevonden door zichzelf van het leven te beroven", stelt een aangeslagen Pevenage.

"Ik ben zo'n tien jaar aan de slag geweest met Frans bij Team Telekom. Manager was toen Walter Godefroot. Frans en ikzelf waren de sportdirecteurs. Van Looy was in die periode zeer goede maatjes met Erik Zabel. Het was wat zijn poulain. Ook met de rest van de renners had Van Looy een zeer goede band. Het was al een tijdje geleden dat ik Frans nog ontmoet had. Het moet op een koers geweest zijn zo'n twee jaar geleden. Dit nieuws komt zeer hard aan", aldus Pevenage.

Van Looy was beroepsrenner tussen 1972 en 1982. Op zijn erelijst staan onder meer de Schaal Sels, de Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen (tot drie keer toe), Nokere Koerse, de Grote Prijs Jef Scherens in Leuven, Brussel-Ingooigem (nu Halle-Ingooigem) en ritzeges in de Dauphiné Libéré en de Ronde van Catalonië. Freddy Maertens hield hem in 1975 in een sprint van de zege in Parijs-Tours.