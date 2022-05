Voormalig wereldkampioen wielrennen Harm Ottenbros is op 78-jarige leeftijd in zijn Nederlandse woonplaats Strijen overleden.

Dat bevestigt de Nederlandse wielerbond KNWU.

Ottenbros werd in 1969 in Zolder volkomen onverwacht wereldkampioen op de weg door in een sprint Julien Stevens te verslaan. De Italiaan Michele Dancelli vervolledigde op ruim twee minuten het podium.

De jaren voor zijn wereldtitel had Ottenbros twee etappes in de Ronde van Zwitserland en een rit in de Ronde van België gewonnen. Na het behalen van de wereldtitel zegevierde hij nog in een rit van de Ronde van Luxemburg en de GP Stad Vilvoorde.

Ottenbros reed mede door blessures de jaren na het winnen van de regenboogtrui amper nog wedstrijden en nam in 1976 gedesillusioneerd afscheid van zijn sport.

Lees het verhaal van de wereldtitel van Harm Ottenbros: Harm Ottenbros, de uitgespuwde wereldkampioen van Zolder

