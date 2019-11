Volgens de Franse sportkrant L'Équipe is de Franse oud-wielrenner Raymond Poulidor overleden op 83-jarige leeftijd in het ziekenhuis van Saint-Léonard-de-Noblat.

Vannacht om 2 uur is de Franse oud-wielrenner Raymond Poulidor overleden in het ziekenhuis van Saint-Léonard-de-Noblat. Hij lag daar al sinds 8 oktober wegens oververmoeidheid. Het ging al langer slecht met 'Poupou'. Poulidor werd het slachtoffer van een longoedeem. Daarbij raken de bloedvaten in de longen beschadigd. Vooral tijdens de laatste dagen van de Ronde van Frankrijk, die in Brussel startte, ging zijn gezondheid sterk achteruit.

Poulidor staat bekend als een Franse wielerlegende uit de jaren '60 en '70. Een veelwinnaar was hij echter niet, maar hij stond wel 8 keer op het podium van de Tour de France tussen 1962 en 1974, zonder één keer de gele trui te hebben gedragen. Hij werd 3 keer tweede(1964, 1965 en 1974) en 5 keer derde (1962, 1966, 1969, 1972 en 1976). Zijn laatste podiumplaats behaalde hij nog op zijn 40. Steeds beet hij zijn tanden stuk op zijn grote rivalen Jacques Anquetil en Eddy Merckx.

'Poupou' won wel de Ronde van Spanje (1964), Milaan-San Remo (1961),de Waalse Pijl (1963) en zeven etappes in de Tour. Toch was hij immens populair bij het Franse publiek door zijn doorzettingsvermogen en zijn kracht om tegenslagen te incasseren. Anquetil won dan wel 5 keer de Tour, zo populair als Poulidor was hij nooit.

De voorbije jaren genoot de Franse wielerlegende vooral van het succes van zijn kleinzoon Mathieu van der Poel, tweevoudig wereldkampioen veldrijden en dit voorjaar nog de beste in onder meer de Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Afgelopen zomer was Poulidor nog te gast bij de Grand Départ van de Tour in Brussel.