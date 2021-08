Paralympics: Griet Hoet verovert brons in de 1 km tijdrit, de eerste Belgische medaille

Baanwielrenster Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur hebben donderdag voor de eerste Belgische medaille gezorgd op de Paralympische Spelen in Tokio. Het duo veroverde in de WB-klasse een bronzen medaille in de tijdrit van 1 kilometer.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Baanwielrenster Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur © Belga

Hoet en Monsieur klokten af in 1:07.943 en bleven daarmee 2.652 boven de tijd van het Nederlandse duo Larissa Klaassen en Imke Brommer, dat goud pakte. Het zilver was voor de Britse vrouwen Aileen McGlynn Obe en Helen Scott. Hoet en stuurvrouw Monsieur vormen sinds 2015 een onafscheidelijk tandemduo. De twee focusten op deze Spelen vooral op de 3 km individuele achtervolging, die zaterdag op het programma staat, maar konden donderdag ook al oogsten. De 43-jarige Hoet heeft retinitis pigmentosa, een degeneratieve oogziekte. Hoet en Monsieur klokten af in 1:07.943 en bleven daarmee 2.652 boven de tijd van het Nederlandse duo Larissa Klaassen en Imke Brommer, dat goud pakte. Het zilver was voor de Britse vrouwen Aileen McGlynn Obe en Helen Scott. Hoet en stuurvrouw Monsieur vormen sinds 2015 een onafscheidelijk tandemduo. De twee focusten op deze Spelen vooral op de 3 km individuele achtervolging, die zaterdag op het programma staat, maar konden donderdag ook al oogsten. De 43-jarige Hoet heeft retinitis pigmentosa, een degeneratieve oogziekte.