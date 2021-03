Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) heeft dinsdag de derde etappe in Parijs-Nice (WorldTour), een individuele tijdrit van 14,4 kilometer met start en aankomst in Gien, op zijn naam geschreven. De 22-jarige Zwitser haalde het in 17:34.

Bissegger had minder dan een seconde voorsprong op de Fransman Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) werd derde op zes seconden.

De jonge Zwitser neemt de leiderstrui ook over van de Australiër Michael Matthews (Team BikeExchange), die als zeventiende finishte op 23 seconden. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) was dinsdag de beste Belg op de negende plaats, op zestien seconden van Bissegger. Woensdag wacht de renners in de 'Koers naar de Zon' een golvende etappe, over 187,6 kilometer tussen Chalon-sur-Saône en Chiroubles. Het peloton krijgt vier hellingen van tweede categorie voorgeschoteld.

