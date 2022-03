Brandon McNulty heeft donderdag de vijfde rit in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Amerikaan reed na 188, 8 kilometer van Saint-Just-Saint-Rambert tot Saint-Sauveur-de-Montagut solo over de meet. De Sloveen Primoz Roglic neemt de leiderstrui over van zijn Belgische ploegmaat Wout van Aert.

Het peloton kreeg donderdag vijf gecategoriseerde beklimmingen voor de wielen, waaronder drie van eerste categorie. De laatste kilometers lagen wel in de vallei. McNulty reed na een sterke wedstrijd solo over de meet. De Fransman Franck Bonnamour won een kleine twee minuten later de sprint om de tweede plaats van de Amerikaan Matteo Jorgenson. Harm Vanhoucke werd vierde.

In de algemene stand neemt Roglic de eerste plaats over van Van Aert. De Brit Simon Yates volgt als tweede. De zesde etappe voert de renners vrijdag over 213,6 kilometer van Courthézon naar Aubagne.

De tachtigste editie van Parijs-Nice eindigt zondag na afloop van de achtste rit.

