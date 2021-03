Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) heeft zondag de eerste rit van Parijs-Nice (WorldTour), over 165,8 kilometer in en om Saint-Cyr-L'École, op zijn naam geschreven.

De dertigjarige Ier haalde het in een massasprint voor de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ), de Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en onze landgenoot Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Bennett is meteen ook de eerste leider.

Lotto Soudal toonde zich in de finale met aanvallen van Philippe Gilbert en Kobe Goossens, maar beiden werden opnieuw ingehaald. Ook een uitval met Tiesj Benoot (Team DSM) en Edward Theuns (Trek-Segafredo) kende geen succes. Het werd een massasprint in de straten van Saint-Cyr-L'École en daarin was Sam Bennett overduidelijk de snelste. Het is voor de Ier zijn derde zege van het seizoen na eerder twee etappezeges in de UAE Tour.

Maandag wacht het peloton in Parijs-Nice opnieuw een vlakke etappe. De renners moeten 188 kilometer overbruggen tussen Oinville-sur-Montcient en Amilly.

De dertigjarige Ier haalde het in een massasprint voor de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ), de Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en onze landgenoot Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Bennett is meteen ook de eerste leider.Lotto Soudal toonde zich in de finale met aanvallen van Philippe Gilbert en Kobe Goossens, maar beiden werden opnieuw ingehaald. Ook een uitval met Tiesj Benoot (Team DSM) en Edward Theuns (Trek-Segafredo) kende geen succes. Het werd een massasprint in de straten van Saint-Cyr-L'École en daarin was Sam Bennett overduidelijk de snelste. Het is voor de Ier zijn derde zege van het seizoen na eerder twee etappezeges in de UAE Tour. Maandag wacht het peloton in Parijs-Nice opnieuw een vlakke etappe. De renners moeten 188 kilometer overbruggen tussen Oinville-sur-Montcient en Amilly.