De slotrit van Parijs-Nice (WorldTour) zal zondag niet zoals voorzien starten en eindigen in Nice. Dat heeft de prefectuur van het departement Alpes-Maritimes donderdag aangekondigd.

Organisator ASO en de autoriteiten zitten momenteel bijeen om het parcours aan te passen. In de kuststreek van Alpes-Maritimes geldt dit weekend opnieuw een plaatselijke lockdown. De twee laatste etappes van Parijs-Nice zijn voorzien in het departement. "In ieder geval kunnen die etappes enkel verreden worden buiten de zones met een lockdown en zonder publiek", meldt de prefectuur.

De slotetappe van zondag zou normaal gezien starten en eindigen op de Promenade des Anglais in Nice. Woensdagavond had de burgemeester van Nice, Christian Estrosi, op Twitter verzocht om daarvan af te zien. Hij wil de boulevard openstellen voor voetgangers en fietsers tijdens de gedeeltelijke lockdown. Hij is er voorstander van dat de inwoners komend weekend drie uur per dag naar buiten mogen gaan voor fysieke activiteiten. De voorlaatste etappe van Parijs-Nice zou zaterdag in het centrum van Nice van start gaan.

De Sloveen Primoz Roglic draagt na zijn zege in de vierde etappe de leiderstrui in de Koers naar de Zon. Vorig jaar kon Parijs-Nice ook al niet in Nice eindigen. De laatste etappe werd toen geschrapt vanwege de coronacrisis.

