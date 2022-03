Fabio Jakobsen heeft de tweede rit in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. In de sprint haalde hij het van Belgisch kampioen Wout van Aert. In de stand neemt Jumbo-Visma nog altijd de top drie in. De 29-jarige Laporte heeft vijf seconden voor op Van Aert en elf op de Sloveen Primoz Roglic.

De etappe van Auffargis naar Orléans was dan wel vlak, maar door de stevige zijwind lag het waaiergevaar een hele dag op de loer. Europees kampioen Sonny Colbrelli ging niet meer van start voor die opdracht. Hij was in de finale van de eerste rit al vroeg in de problemen gekomen en heeft volgens zijn team Bahrain Victorious last van een bronchitis.

Lotto Soudal plaatste twee renners in de vroege vlucht. Philippe Gilbert en zijn Britse ploegmaat Matthew Holmes hadden het gezelschap van Alexis Gougeard. Vroeg in de etappe werd de koers ook opgeschrikt door een valpartij van onder meer Wout van Aert en Stan Dewulf. De Belgische kampioen, in de openingsrit nog een van de sleutelfiguren in de putsch van Jumbo-Visma, ging nadien bij de rondedokter langs.

Dat Van Aert niet al te veel last ondervond van de gevolgen van zijn valpartij bleek toen halfweg de rit het peloton helemaal ontplofte in verschillende waaiers. Van Aert was samen met geletruidrager Laporte en klassementskopman Roglic opnieuw één van de actiefste renners voorin, samen met een attent blok van Quick-Step Alpha Vinyl. Hun versnelling kostte de kop van de drie vluchters. Gilbert hield aan het avontuur wel de prijs van de strijdlust over, Holmes een extra dag in de bergtrui.

In de finale van de rit dikte de eerste waaier opnieuw wat aan, maar nog hadden verschillende grote namen de goeie slag gemist: onder meer sprinters Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen, tweevoudig eindwinnaar Maximilian Schachmann, en klassementsrenners Joao Almeida, Guillaume Martin, Bauke Mollema, David Gaudu en Brandon McNulty kwamen met achterstand over de streep. Voorin pikten Laporte en Van Aert onderweg nog enkele bonificatieseconden mee.

Ondanks twee aanvalspogingen van hardrijder Stefan Bissegger diep in de finale draaide het uiteindelijk uit op een sprint van de eerste waaier, waarin Quick-Step Alpha Vinyl een flinke sprinttrein op de rails zette in dienst van Fabio Jakobsen. Toch was het Laporte die de spurt uiteindelijk in gang trok voor Van Aert, maar de Belgische kampioen werd vlot geremonteerd door Jakobsen, die zijn zesde zege boekte van het nog prille seizoen. Eerder won hij twee ritten in de Ronde van Valencia (2.Pro), twee ritten in de Ronde van de Algarve (2.Pro) en Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro).

Dinsdag brengt de derde rit het peloton van Verzon naar Dun-le-Palestel (190,8 km). Voor de echte rassprinters is de finale wellicht net te lastig, maar er wordt wel opnieuw een sprint met een grote groep verwacht.

