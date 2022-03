Wout van Aert heeft opnieuw van zich laten horen. In de vierde etappe van Parijs-Nice, een tijdrit, bleek de Belgische kampioen de sterkste van het pak.

De individuele tijdrit over 13,4 kilometer tussen Domérat en Montluçon werkte hij af in 16:20 en daarmee was hij twee seconden sneller dan ploegmaat Primoz Roglic. Met stek drie voor Rohan Dennis was het podium weer volledig voor Jumbo-Visma.

In de stand neemt Van Aert de leiderstrui over van ploegmakker Christophe Laporte, die wegzakt naar de derde plaats. Van Aert heeft een voorsprong van tien seconden op Roglic.

In rit 5 trekt het peloton donderdag over 189 kilometer van Saint-Just-Saint-Rambert naar Saint-Sauveur-de-Montagut. De Koers naar de zon eindigt zondag.

