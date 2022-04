De volgende dagen blikken we terug op speciale (verjaardags)edities van Parijs-Roubaix. Vandaag: de uitgave van 1997, nu 25 jaar geleden.



...

Het was de misschien wel meest verrassende winnaar in de lange geschiedenis van Parijs-Roubaix. De Fransman Frédéric Guesdon won in 1997 na een bloedstollende finale de spurt van een kopgroep van acht renners. Hij ging onder meer Jo Planckaert en Johan Museeuw vooraf. Achteraf bleek er bijna niemand te zijn die Guesdon kende. 'Ik heb zijn naam al eens horen vallen, maar ik kan er geen gezicht op plakken', zei Peter Van Petegem. Maar Johan Museeuw, de toen regerende wereldkampioen die in de finale twee keer lek reed en veel energie verloor toen hij moest achtervolgen, voegde eraan toe: 'Een sukkelaar kan het niet zijn, anders win je deze koers niet'. Guesdon stelde zichzelf in een kort televisie-interview voor: 'Ik ben een Bretoen van 26 jaar en was naar deze wedstrijd gekomen om mijn ploegmaats te helpen.'De carrière van Frédéric Guesdon bleef onherroepelijk verbonden met Parijs-Roubaix. Toen hij de Helletocht won was dat de tweede zege in zijn profloopbaan. In Parijs-Roubaix beëindigde hij op 8 april 2012 zijn carrière. Het was zijn zeventiende deelname. Gueson was toen 41 jaar en kwam buiten de tijdslimiet aan.Frédéric Guesdon is een dorpsgenoot van Louison Bobet, maar daar houdt iedere vergelijking op. Op de eerste twee seizoenen na reed hij heel zijn carrière voor La Française des Jeux. Als een trouwe adjudant die zich op het einde van zijn loopbaan ontfermde over de jonge renners. Guesdon was geen winnaar, hij kende zijn beperkingen. Na zijn zege in Parijs-Roubaix moest hij drie en een half jaar wachten op een volgende overwinning, een rit in de Dauphiné Libéré. Maar de Fransman hield vooral van slechte wegen en deed tussendoor ook aan veldrijden. Guesdon heette een man van het voorjaar te zijn. Toch startte hij acht keer in de Ronde van Frankrijk. En won hij in het najaar Parijs-Tours dat toen, in 2006, aan zijn 100e editie toe was.