De volgende dagen blikken we terug op speciale (verjaardags)edities van Parijs-Roubaix. Vandaag: de uitgave van 1947, nu 75 jaar geleden.

De carrière van Georges Claes was verweven met Parijs-Roubaix. Zo noemde hij ook zijn café dat hij later in Kerkom, tussen Leuven en Tienen, zou openen. Claes reed de Franse klassieker voor het eerst in 1944. Hij maakte deel uit van een kopgroep van elf renners en aanvaardde een voorstel van de Italiaan Jules Rossi die hem 10.000 frank (250 euro) beloofde als hij niet zou mee spurten. Maar niet Rossi maar Maurice De Simpelaere won de wedstrijd. Claes, die zesde eindigen, zou het geld nooit zien. Het achtervolgde hem heel zijn leven.Georges Claes won Parijs-Roubaix voor de eerste keer in 1946. Met de nachttrein was hij naar Parijs vertrokken, een reis van zes uur op houten banken. In Parijs sliep hij met drie andere renners op een kleine zolderkamer. In de wedstrijd viel daar niets van te zien. Claes, die tot dan voor een paar tuben koerste, kreeg voor het eerst startgeld. Na de koers stapte hij opnieuw de nachttrein op en was 's maandags weer thuis.In 1947, 75 jaar geleden, won Georges Claes de Helletocht opnieuw. Het was zijn meest memorabele zege. De weersomstandigheden waren zo slecht dat hij op een gegeven moment overwoog om in het eerstvolgende stadje af te stappen en de trein naar huis te nemen. Maar omdat hij schrik had in zijn natte kleren ziek te worden, deed hij het niet en rolde de ene na de andere renner op. Tot hij op 50 kilometer van het einde zijn kader brak. Claes was even de wanhoop nabij, maar een toeschouwer duwde hem een damesfiets in de handen. Zo redde hij die zege.Georges Claes was erop gebrand om in 1948 voor een drieluik te zorgen. Weer maakte hij deel uit van een kopgroep, met onder meer Rik Van Steenbergen. Die vroeg Claes wat hij zou krijgen als hij hem aan de overwinning hielp. Claes noemde een bedrag dat Van Steenbergen onmiddellijk verdubbelde. Maar Van Steenbergen was ook in de slag gegaan met andere renners en zou de koers uiteindelijk zelf winnen. Claes werd derde. De Brabander bleef heel zijn leven lang een zeer bescheiden man. Toen hij op 74-jarige leeftijd overleed, vatte de tekst op zijn rouwkaart perfect zijn leven samen: "Na een leven gekenmerkt door toewijding, eenvoud en stille goedheid ging hij van ons heen."