Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) heeft zaterdag de tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen op haar naam geschreven. De dertigjarige Italiaanse haalde het na 124,7 kilometer tussen Denain en Roubaix solo voor Lotte Kopecky (SD Worx) en de Nederlandse Lucinda Brand (Trek-Segafredo). Zondag is het de beurt aan de mannen.

Lotte Kopecky brak de race op 53 kilometer van de streep open met een demarrage op de lastige kasseistrook van Auchy-lez-Orchies à Bersée. Alleen Marta Bastianelli en Lucinda Brand konden de Belgische kampioene volgen. Het trio zou twintig kilometer op kop rijden. Op het moment dat ze gegrepen werden, demarreerde Elisa Longo Borghini. De Italiaanse kampioene sloeg meteen een gat en de concurrentie, met een ijverige Kopecky in de achtergrond, zag haar niet meer terug. Ze rondde een solo van 33 km perfect af.

Het is voor Longo Borghini haar eerste zege van het seizoen. Ze won in het verleden ook al de Ronde van Vlaanderen (2015), de Trofeo Alfredo Binda (2013 en 2021) en de Strade Bianche (2017).

Marianne Vos, één van de topfavorietes, moest voor de start al forfait geven met een coronabesmetting. Wereldkampioene Elisa Balsamo werd door de jury uit de wedstrijd gezet voor stayeren. De Italiaanse had zich na een lekke band in de achtervolging te lang laten meetrekken door de volgwagen.

Elizabeth Deignan won in oktober vorig jaar de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. De Britse deed dit jaar niet mee. Ze verwacht haar tweede kindje en komt dit seizoen niet meer in actie.

