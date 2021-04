Parijs-Roubaix zal zondag 11 april niet doorgaan. Wegens de maatregelen tegen het coronavirus in Frankrijk wordt de klassieker naar zondag 3 oktober verplaatst. Dat deelde de Internationale Wielerunie UCI donderdag mee.

Vorig jaar werd Parijs-Roubaix ook eerst uitgesteld, later werd de wedstrijd helemaal geannuleerd. Philippe Gilbert won in 2019 de jongste editie.

De vrouwen, die hun Parijs-Roubaix ook op 11 april zouden rijden, zullen de wedstrijd nu op zaterdag 2 oktober afwerken.

'Voor de UCI en de wielersport is het heel belangrijk dat beide wedstrijden dit jaar door kunnen gaan. Ik ben dan ook heel blij dat er een datum gevonden werd waarin alle stakeholders zich kunnen vinden', zegt UCI-voorzitter David Lappartient. 'Parijs-Roubaix is een monument van onze sport en de vrouwen zouden de kasseiklassieker dit jaar voor het eerst afwerken. Een nieuwe datum vinden voor deze mytische koers ,was essentieel.'

'We zijn blij dat de 'Koningin van de klassiekers' zal terugkeren in 2021 en dat ook de vrouwen haar paden zullen kunnen ondekken', zegt organisator Christian Prudhomme (ASO). 'Parijs-Roubaix is een bron van fierheid voor onze natie, maakt deel uit van de geschiedenis van Frankrijk. Dat deze wedstrijd een tweede jaar op rij niet zou doorgaan, was ondenkbaar. We hebben alle opties onderzocht om Parijs-Roubaix met enkele aanpassingen aan het parcours toch in april te laten plaatsvinden, maar het was niet doenbaar.'

De eerste van tot nu 117 edities van 'de Hel van het Noorden' werd in 1896 gereden. Voor COVID-19 toesloeg, kon de wedstrijd alleen in de oorlogsjaren 1915-1918 en 1940-1942 niet doorgaan.

Vorig jaar werd Parijs-Roubaix ook eerst uitgesteld, later werd de wedstrijd helemaal geannuleerd. Philippe Gilbert won in 2019 de jongste editie.De vrouwen, die hun Parijs-Roubaix ook op 11 april zouden rijden, zullen de wedstrijd nu op zaterdag 2 oktober afwerken. 'Voor de UCI en de wielersport is het heel belangrijk dat beide wedstrijden dit jaar door kunnen gaan. Ik ben dan ook heel blij dat er een datum gevonden werd waarin alle stakeholders zich kunnen vinden', zegt UCI-voorzitter David Lappartient. 'Parijs-Roubaix is een monument van onze sport en de vrouwen zouden de kasseiklassieker dit jaar voor het eerst afwerken. Een nieuwe datum vinden voor deze mytische koers ,was essentieel.' 'We zijn blij dat de 'Koningin van de klassiekers' zal terugkeren in 2021 en dat ook de vrouwen haar paden zullen kunnen ondekken', zegt organisator Christian Prudhomme (ASO). 'Parijs-Roubaix is een bron van fierheid voor onze natie, maakt deel uit van de geschiedenis van Frankrijk. Dat deze wedstrijd een tweede jaar op rij niet zou doorgaan, was ondenkbaar. We hebben alle opties onderzocht om Parijs-Roubaix met enkele aanpassingen aan het parcours toch in april te laten plaatsvinden, maar het was niet doenbaar.' De eerste van tot nu 117 edities van 'de Hel van het Noorden' werd in 1896 gereden. Voor COVID-19 toesloeg, kon de wedstrijd alleen in de oorlogsjaren 1915-1918 en 1940-1942 niet doorgaan.