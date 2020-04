Volgens Franse media heeft organisator ASO bij de UCI een aanvraag ingediend om Parijs-Roubaix op 18 oktober te laten plaatsvinden, ná de Tour.

Er verschenen al verschillende berichten over een nieuwe datum voor Parijs-Roubaix, die normaal op 12 april had moeten plaatsvinden. De Italiaanse La Gazetta dello Sport had eerst zondag 18 oktober gemeld, een week na de mogelijke nieuwe datum voor de eveneens uitgestelde Ronde van Vlaanderen, op zondag 11 oktober (waar ook organisator Flanders Classics naar streeft.)Vorige week berichtte Het Nieuwsblad echter over een andere datum voor de Helleklassieker: zondag 16 augustus, een week na Milaan-Sanremo, op 9 augustus. De Ronde van Vlaanderen zou volgens de krant wel op 11 oktober blijven, met Luik-Bastenaken-Luik op 18 oktober.Dat wordt nu echter tegengesproken door RMC Sport, de doorgaans goed ingelichte Franse radiozender/website. Die bevestigt het eerste bericht van La Gazetta dello Sport. Organisator ASO zou volgens RMC bij de UCI een aanvraag hebben ingediend om Parijs-Roubaix op 18 oktober te organiseren.De koningin der klassiekers vóór de Tour de France (van 29 augustus tot 20 september) laten plaatsvinden heeft immers meer nadelen en houdt meer risico's in. Op 16 augustus zouden renners amper of geen competitiekilometers in de benen hebben, aangezien alle WorldTourwedstrijden tot 1 augustus zijn afgelast/uitgesteld. Verre van ideaal dus om zo'n zware klassieker dan al te programmeren.Bovendien zou die zondag kunnen clashen met het uitgestelde Criterium Dauphiné (mogelijk van 10 tot 16 augustus).Nog een nadeel is dat Parijs-Roubaix heel wat voorbereiding vergt qua materiaal: met aangepaste fietsen en wielen, bredere tubes... Bij een ploeg als Deceuninck-Quick-Step, dat kan rekenen op een topmerk als Specialized, is die voorbereiding al grotendeels af, en staan de fietsen zelfs al klaar, maar voor kleinere teams, met minder slagkrachtige fietsenfabrikanten als sponsor, kan dat wel een probleem vormen. Onder meer door de laattijdige levering van de speciale fietsen, nadat veel producenten hun fabrieken lang hebben moeten sluiten.Nog een argument tégen Parijs-Roubaix voor de Tour: op de kasseien is het risico op valpartijen en dus (ernstige) blessures groter dan in andere koersen. Dat kan een mogelijke deelname aan de Tour in gevaar brengen, iets wat renners en ploegen - en ook ASO, als organisator van beide races - liever willen vermijden. Zelfs voor de pure klassieke coureurs wordt die Tour immers meer dan ooit belangrijk. En zeker voor teams die op die toppers (en hun grote publicitaire waarde) rekenen in La Grande Boucle, zoals Bora-Hansgrohe op Peter Sagan, CCC op Greg Van Avermaet of Lotto-Soudal op Philippe Gilbert en John Degenkolb.Ook Vélo Club de Roubaix, medeorganisator van de Helleklassieker, en Les Amis de Paris-Roubaix, de vereniging die de kasseistroken in Noord-Frankrijk mee helpt onderhouden, pleiten voor een Parijs-Roubaix in oktober. Het geeft Les Amis volgens voorzitter François Doulcier ook meer tijd om nog enkele herstelwerkzaamheden uit te voeren. En het verhoogt ook de kans op een natte editie van de klassieker, waar veel wielerliefhebbers naar smachten. Zo'n spektakelrijke regeneditie dateert immers al van 2002 (toen Johan Museeuw won en de jonge Tom Boonen derde werd).Een Parijs-Roubaix op 18 oktober, een week na de Ronde van Vlaanderen, zou ook passen in de nood aan een nieuwe, coherente en logische kalender, iets waar Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, al op alludeerde. En logisch is het niet om de twee grote kasseimonumenten uit elkaar te halen. Die zouden in oktober weliswaar concurrentie kunnen krijgen van de Ronde van Italië (mogelijk tussen 3 en 25 oktober), maar gezien de gespannen relatie met organisator RCS zal ASO zich daarvan weinig aantrekken. Bovendien zal het deelnemersveld met de Giro ook totaal verschillend zijn. Geen enkele klassieke (top)renner die meteen na de Tour zich ook aan de dubbel met de Giro zal wagen, als hij daarvoor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moet laten liggen.De kans dat koersen, zeker eendagswedstrijden, kunnen doorgaan is in oktober ook groter dan in augustus, veel dichter na het opheffen van allerhande lockdownmaatregelen. Al blijft ook dat onzeker, want veel wetenschappers en virologen gaven al aan dat wieler- en sportwedstrijden in de zomer/het najaar, wanneer er een tweede coronagolf kan/zal volgen, sowieso compleet onverantwoord en rampzalig kunnen zijn. Zeker mét publiek.Wordt dus vervolgd. Ten laatste op 15 mei komt de UCI met een volledig uitgewerkt plan voor de nieuwe wielerkalender bij de mannen en vrouwen. Al zullen vooral regeringen en gezondheidsinstanties daarover beslissen.