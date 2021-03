De wielerklassieker Parijs-Roubaix (Fra/WorldTour) kan op 11 april niet doorgaan omwille van de verstrengde coronamaatregelen in Noord-Frankrijk, zo meldt de Franse krant Le Parisien woensdag.

Het uitstel van Parijs-Roubaix is nog niet officieel, maar zou geen grote verrassing zijn. Vorige week was de prefect van Hauts-de-France al erg pessimistisch, nadat beslist was dat de regio voor 4 weken in lockdown gaat.

Le Parisien meldt vandaag dat de wedstrijd definitief uitgesteld is. Mogelijk wordt de koers wel nog gereden in het najaar. Na een recente beslissing van de UCI om het wielerjaar te verlengen, zijn er eind oktober nog mogelijkheden op de kalender om Parijs-Roubaix te organiseren.

Het uitstel van Parijs-Roubaix is nog niet officieel, maar zou geen grote verrassing zijn. Vorige week was de prefect van Hauts-de-France al erg pessimistisch, nadat beslist was dat de regio voor 4 weken in lockdown gaat.Le Parisien meldt vandaag dat de wedstrijd definitief uitgesteld is. Mogelijk wordt de koers wel nog gereden in het najaar. Na een recente beslissing van de UCI om het wielerjaar te verlengen, zijn er eind oktober nog mogelijkheden op de kalender om Parijs-Roubaix te organiseren.