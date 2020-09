Het parket van Marseille heeft een vooronderzoek geopend tegen wielerploeg Arkéa-Samsic wegens mogelijke overtreding van de dopingregels. De ploeg bevestigt dat speurders vorige week tijdens de Ronde van Frankrijk het hotel van de ploeg hebben doorzocht.

Emmanuel Hubert, de algemeen manager van Arkéa-Samsic, schrijft in een bericht op de website van het team dat 'slechts een zeer beperkt aantal renners is betrokken, net als hun directe entourage, die niet op de loonlijst van het team staan'.

Een bron dicht bij het onderzoek vertelde eerder aan AFP dat er in Méribel een huiszoeking is gebeurd waarbij meerdere renners van Arkéa-Samsic werden geviseerd. Volgens Franse media zou het onderzoek zich toespitsen op de Colombiaanse renners van de ploeg, de broers Nairo en Dayer Quintana en Winner Anacona.

Procureur Dominique Laurens bevestigde dat 'talrijke gezondheidsproducten zijn gevonden waaronder medicijnen en vooral een werkwijze die als doping kan worden beschouwd'.

Hubert onderstreept dat niemand van het management of de staf momenteel in verdenking is gesteld. 'Het onderzoek is niet direct geviseerd naar de ploeg, noch naar de staf', zegt hij. De manager voegt eraan toe zijn renners te ondersteunen maar zegt niet te zullen twijfelen om banden door te knippen indien dopingpraktijken worden bewezen. 'Als lid van de MPCC (de beweging voor zuiver wielrennen, nvdr) hebben wij de laatste twintig jaar altijd het ethische voorop geplaatst en een stevige positie ingenomen in de strijd tegen doping', besluit hij.

Arkéa-Samsic trok met Nairo Quintana als kopman naar de Tour maar de Colombiaan stelde teleur met een zeventiende plaats in de eindstand. Zijn Franse teamgenoot Warren Barguil werd veertiende. Het Franse procontinentale team heeft met Benjamin Declercq en Christophe Noppe twee Belgen in de rangen, maar zij waren er niet bij in de Tour.

UCI verwelkomt onderzoek

De internationale wielerunie UCI reageert maandagavond met een kort statement op de inval. De UCI bevestigt in een reactie op zijn website 'in contact te staan met de OCLAESP (een organisatie in Frankrijk die o.a. waakt over de publieke gezondheid, nvdr.) en de CADF (de wielerantidopingorganisatie, nvdr.) als onderdeel van een wettelijke operatie uitgevoerd door de Franse overheid in de marge van de Tour'.

De UCI zegt de acties van alle betrokken partijen 'te ondersteunen en te verwelkomen'. 'We zullen de gepaste maatregelen nemen eens we op de hoogte zijn gebracht van de gegevens die de Franse gerechtelijke autoriteiten hebben verzameld.'

