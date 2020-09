U hebt waarschijnlijk nog nooit van Jonas De Bruyn en Lennert De Vroey gehoord, maar dat zou binnenkort weleens kunnen veranderen.

Alles is mogelijk in dit knettergekke (wieler)jaar. Niet alleen is het net na de Tour alweer uitkijken naar de Giro, voor het eerst in jaren is de Ronde van Italië ook opnieuw helemaal gratis met Vlaams commentaar te volgen.

Schrijvers-theatermakers Jonas De Bruyn en Lennert De Vroey trekken dwars door Italië, de Giro achterna. Bij de finale van iedere etappe roepen ze een audio-commentaarlijn in het leven, live via het internet. Omdat de koers, zelfs al wordt ze in Italië gereden, altijd een beetje 'van ons' is. Maar ook omdat het duo zo een eigen kinderdroom najaagt: zelf een keer de juiste woorden bij de actie kiezen. Zoals Michel Wuyts het hen al heel hun leven voordoet.

Onderweg houden ze hun ogen en oren open, audiorecorder en opschrijfboekje in de aanslag. De Giro volgt dit jaar een uiterst elegant parcours, van Sicilië in het zuiden naar de wit besneeuwde bergen in het noorden.

Met een geschreven dagboek brengen ze voor de website van Sport/Voetbalmagazine verslag uit van het leven en de sfeer langs Italiaanse wegen, zeven maanden na de uitbraak van corona in Europa.

Een crowdfunding moet hen die roze droom helpen verwezenlijken. Zij staan alvast te popelen voor de Grande Partenza in Palermo. Iedere euro brengt hen een kilometer dichter bij Milaan. En zorgt ervoor dat ze Italië en de koers tot bij u in de woonkamer kunnen brengen.

