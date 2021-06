Patrick Lefevere: 'Remco Evenepoel zal ook volgend jaar Tour nog niet rijden'

Remco Evenepoel zal ook volgend jaar de Tour de France nog niet rijden. Dat verklaarde Patrick Lefevere, manager van Deceuninck - Quick-Step, zondag bij de RTBF. 'We gaan hem niet in de Tour laten starten', zei Lefèvere. 'Eerst wilen we hem een heel goede Giro laten rijden. Een Giro In normale omstandigheden, met een normale voorbereiding, na een normale winter en met al wat wedstrijdkilometers in de benen.'

© Belga Image