Na drie jaar als hoofdsponsor zal Deceuninck vanaf 2022 geen shirtsponsor meer zijn van het wielerteam geleid door Patrick Lefevere. Dat heeft de raam- en deurprofielenfabrikant dinsdag bekendgemaakt. Eerder op de dag onthulde Lefevere dat Quick-Step tot en met 2027 sponsor blijft van zijn formatie.

'Toen Deceuninck en het wielerteam van Patrick Lefevere elkaar vonden in oktober 2018 was het team bezig aan een moeilijke zoektocht naar sponsors', verklaart Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck Group. "Als wielerliefhebber en ondernemer zag ik de gelijkenissen in sterkte en betrouwbaarheid tussen de Wolfpack en ons merk Deceuninck. Beide ambitieus en futureproof. Als één Deceuninck team hebben we onze nieuwe raam- en deurprofielen, Elegant, succesvol gelanceerd in Europa. Intern vinden we het belangrijk om de Wolfpack spirit levendig te houden en verder topproducten te leveren aan onze klanten.'

'Deceuninck wenst de Wolfpack te bedanken voor de vele fantastische momenten en zijn inspirerende temperament en wenst alle leden het beste in de toekomst', zo klinkt het verder. 'We kijken uit naar de wedstrijden in het vervolg van het wielerseizoen en blijven het team aanmoedigen langs de kant van de weg.'

Quick-Step blijft tot en met 2027 sponsor van de wielerformatie van Patrick Lefevere. Beide partijen kwamen tot een akkoord over een nieuw zesjarig contract. Dat heeft Deceuninck-Quick-Step dinsdag aangekondigd.

'Dit langetermijncontract zal ons toelaten de kwaliteit van onze sportprestaties te blijven verbeteren. Het stelt ons in staat om te proberen bij de beste ploegen in onze sport te blijven', stelde ploegbaas Patrick Lefevere. 'Zes jaar is mijn langste sponsordeal ooit. Nu we zo'n overeenkomst hebben, kan ik het team bouwen dat ik in gedachten heb. We willen een winning team blijven. Maar natuurlijk droomt iedereen ervan dat een Belg de Ronde van Frankrijk wint. We gaan er alles aan doen om dat te doen lukken', verwees Lefevere naar Remco Evenepoel.

Quick-Step is sinds 1999 in het wielrennen aanwezig. Het vloermerk van het West-Vlaamse laminaatbedrijf Unilin steunt het team sinds 2003.

