Patrick Lefevere tekende woensdag present op de voorstelling van de totem in de gebouwen van Boplan. Ook Lefevere wil de veiligheid in het peloton opkrikken en is daarvoor bereid de kar te trekken. 'Samen met andere teams gaan we zelf het initiatief nemen.'

'We zoeken firma's die kunnen meewerken in onze denkpiste. Dat met het ontwerpen van stootkussens voor de laatste rechte lijn en andere zaken, zoals deze totem', liet Lefevere weten.

'Binnenkort heb ik in de Tour een meeting over veiligheid. Ik ga wat ik hier gezien heb zeker meenemen naar die vergadering. De UCI wil ook niet meer dat er nog zo'n zware valpartijen zijn. Ik heb de steun van onder andere Team Ineos. Hun sponsor is een chemisch bedrijf en kan zich geen ongelukken veroorloven. Dat kan eigenlijk geen enkel bedrijf en dat zou ook in het wielrennen zo moeten zijn. Sunweb en Jumbo-Visma zijn eveneens op de kar gesprongen en ik hoop dat nog meer ploegen zich aansluiten. Ik vind de totem wel een mooi initiatief. Duidelijk zichtbaar en met geluidsindicatie. Voor mij mocht dit gisteren al gebruikt worden.'

Lefevere kwam ook nog eens terug op de blessures van zijn renners Yves Lampaert, Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen. 'Lampaert is inmiddels geopereerd aan het sleutelbeen en is aan het revalideren, net als Evenepoel, wiens seizoen voorbij is. Dan is er nog Jakobsen. Die jongen heeft geluk dat hij nog leeft. Ik ben echt geschrokken door het aantal hechtingen die hij kreeg in zijn aangezicht: 130 zijn het er. Hij heeft nog slechts één tand. Zijn gehemelte moet nog herstellen en zijn stemband is op dit ogenblik verlamd. Hij is echt aangedaan. We hopen dat het zo snel mogelijk in orde komt.'

