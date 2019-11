Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Hoe vaak zijn we er niet geweest, in die grote, witte villa langs de Baroniestraat in Izegem? Patrick Sercu ontving je telkens met veel hartelijkheid. Of het nu als renner was of later als wedstrijddirecteur en medeorganisator van de zesdaagse van Gent, je was er altijd welkom. Er werd koffie geserveerd en in de ruime woonkamer heerste een sfeer van gezelligheid.

...