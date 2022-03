Jasper Stuyven kan zaterdag zijn titel niet verdedigen in Milaan-Sanremo. De 29-jarige Vlaams-Brabander is ziek en wordt bij Trek-Segadredo door de Deen Mads Pedersen vervangen.

'Dit doet pijn', zegt Stuyven op Twitter en op de website van zijn team. 'Ik keek ernaar uit om het rugnummer 1 op te spelden. Ik dacht dat ik Parijs-Nice goed doorgekomen was, maar moet er toch iets opgelopen hebben. Ik kan nu niet anders dan vooruit kijken en hopen dat ik weer fit ben voor de kasseiklassiekers. Zaterdag supporter ik voor Pedersen.'

'Milaan-Sanremo stond niet op mijn programma, maar soms worden plannen gewijzigd', zegt Pedersen. 'Het is wat last minute, maar de vorm is goed en ik start gemotiveerd. We gaan ons best doen om met het team de race een tweede keer op rij te winnen. Natuurlijk is het heel jammer dat Jasper daar niet zelf voor kan zorgen.'

