Zdenek Stybar (35) komt zondag niet in actie in de Ronde van Vlaanderen. De Tsjech onderging woensdag een operatie vanwege een hartritmestoornis, die aan het licht kwam nadat hij zich vorige week zondag onwel voelde na Gent-Wevelgem. Dat heeft Deceuninck-Quick Step vrijdag bekendgemaakt.

Woensdag werd bij Stybar in Ukkel een ablatie uitgevoerd door hartchirurg Pedro Brugada. De Tsjech mag dit weekend opnieuw trainen, maar de Ronde van Vlaanderen komt te vroeg. 'Hij zal enkele dagen vrij nemen om bij zijn gezin te zijn', aldus Deceuninck-Quick Step.

'Uiteraard ben ik ontgoocheld dat ik zondag de Ronde aan me voorbij moet laten gaan', reageert Stybar. 'Ik zie op tv hoe de spanning wordt opgevoerd. Deze periode, met de E3, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, is mijn favoriete periode van het seizoen. Ik had goed getraind en voelde dat mijn vorm de beste was die ik in lange tijd heb gehad.

'Maar ik mag me gelukkig prijzen dat dit een eerder kleine operatie was. Ik ben dankbaar dit dit gebeurd is en dat het is opgelost, niet alleen met het oog op de rest van mijn seizoen maar ook denkend aan mijn gezondheid in het algemeen. Na een grote check-up deed het goed te weten dat het niet ernstiger is. Ik zou graag de teamartsen, professor Brugada en het personeel in het ziekenhuis in Ukkel bedanken voor de zorgen. Ik wil ook mijn ploegmaats het beste wensen voor zondag', besluit Stybar.

Stybar stond al acht keer aan de start in de Ronde van Vlaanderen. In 2016 werd hij achtste, zijn beste resultaat.

