Dinsdag trapt het peloton de 75e editie van de Vuelta op gang, de laatste grote ronde van dit door de coronacrisis geteisterde seizoen, met een rit van 173 kilometer van Irun tot de Arrate in het Baskenland. Titelverdediger Primoz Roglic is de grote favoriet om zichzelf op te volgen.

De Vuelta overlapt dit coronaseizoen met de Giro, maar kan toch een veelbelovend deelnemersveld presenteren. Een van de renners in de kijker is titelverdediger Primoz Roglic, tweede in de jongste Tour de France en winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. Jumbo-Visma heeft met Tom Dumoulin nog een tweede kopman in de rangen. Ineos Grenadiers stelt daar het duo Richard Carapaz/Chris Froome tegenover.

Aan Franse zijde is het uitkijken naar Thibaut Pinot, die met hoge verwachtingen begon aan de Tour, maar door een valpartij in de openingsetappe drie weken lang meer tegen zichzelf dan tegen de anderen koerste. De Spanjaarden hopen dan weer op het Movistar-triumviraat met Enric Mas, tweede in de Vuelta van 2018, Marc Soler en Alejandro Valverde, die de Ardense klassiekers aan zich liet voorbijgaan om zich klaar te stomen voor de Vuelta.

Negen Belgen reizen af naar het Baskenland voor de start van de Vuelta. Lotto Soudal levert daarvan zeven renners. Vier onder hen maken hun debuut in een grote ronde: Gerben Thijssen, Brent Van Moer, Stan Dewulf en Kobe Goossens. Tim Wellens, zondag nog aan de start in de Ronde van Vlaanderen, gaat op zoek naar een ritzege na het missen van de Tour door een valpartij. Verder is ook Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) van de partij en maakt Ilan Van Wilder (Sunweb) zijn debuut in een grote ronde.

Meer dan ooit is deze Vuelta onvoorspelbaar, zoals de Giro dat de voorbije dagen heeft bewezen met renners die uitvallen door pech of omwille van COVID-19. Madrid halen lijkt bovendien ook al een bijzondere uitdaging voor de renners en organisatie. Positief is wel dat er voorlopig geen positieve coronatesten werden afgelegd onder renners. Daags voor de start van de Vuelta testten wel twee medewerkers, één van Bahrain-McLaren en één van Sunweb, positief.

