Peter Sagan door de ogen van zijn fysiotherapeute: 'Zet hem op skilatten en hij wint ook'

Wie is Peter Sagan? Zijn Vlaamse fysiotherapeute Sabine De Leeuw licht in Sport/Voetbalmagazine een tip van de sluier.

Vorige week, van maandag tot donderdag voor de Ronde van Vlaanderen, werkte de Slovaak twee sessies per dag af in het FysioLab by Sabine De Leeuw in Oostduinkerke, voor en na zijn fietstrainingen.

'Als je, zoals ik, gefascineerd bent door biomechanica, dan is het een eer en een uitdaging om met zo'n topatleet te werken', aldus De Leeuw. 'Peters grootste kracht is dat hij zijn lichaam perfect aanvoelt. Hij weet precies en meteen hoe hij een oefening moet uitvoeren, welke signalen hij naar welke spieren moet sturen. Mede door zijn extreem hoge proprioceptie: zijn vermogen om de positie en het zwaartepunt van zijn lichaam waar te nemen in de ruimte. Zo kan ik met hem maximale resultaten boeken. Waarvoor ik met een 'gewone' mens twee maanden nodig heb, doe ik met Peter op een week.'

'Omdat zijn lichaam zo snel op elke training en prikkel reageert, zou hij ook in andere sporten top zijn. Zet hem op skilatten en hij wint ook, want ook op andere fysieke vlakken scoort hij heel hoog: explosiviteit, kracht, lenigheid, reactiesnelheid, uithouding...

'Veel atleten blinken in één iets uit, Peter in nagenoeg alles. Dat maakt hem zo'n allroundatleet. Indertijd de beelden gezien waarop hij balanceerde op een fittbal (een filmpje dat viraal ging op sociale media, nvdr)? Hij zag surfer Tom Ameije dat hier uitvoeren en wilde dat ook kunnen. Dus riepen we Tom erbij. In no time was Peter ermee weg - dat is weinigen gegeven.'

Peter, de vedette

Ook op andere vlakken is Peter heel leergierig, weet Sabine De Leeuw. 'Geschiedenis boeit hem bijvoorbeeld enorm. Als hij langs de Dodengang fietst (in het nabijgelegen Diksmuide, nvdr), wil hij het verhaal ervan kennen. Peter en ik filosoferen ook, over positieve en negatieve zaken die op ons levenspad komen, hoe we daarop reageren....'

'Fascinerend vind ik dan ook hoe hij omgaat met de immense druk op zijn schouders: op de fiets als de te kloppen man, die voor de buitenwereld alleen maar kan verliezen, en ernaast als 'vedette'. Toch klaagt Peter daar niet over. Tenzij over renners die op zijn wiel rijden - daar heeft hij een hekel aan. (lacht)

'Met die druk kan hij echter om, omdat hij die niet louter bij zichzelf legt. Peter weet dat winnen van zoveel externe details afhangt. Tuurlijk is hij weleens kwaad na een nederlaag, maar hij spoelt dat vlug door, kijkt meteen weer vooruit. Zie naar zijn reactie op zijn onterechte diskwalificatie in de Tour van 2017, na de val van Mark Cavendish. Rustig, niet met modder gegooid. Om vervolgens een jacht in Monaco te boeken en te genieten van een ongeplande vakantie. Op je 29e al zo relativerend, kalm en mild, maar tegelijk met zoveel kracht in het leven staan, daar kunnen veel mensen van leren.'

Sabine De Leeuw concludeert: 'Peter zit niet gevangen in zijn cocon als coureur. Hij heeft en wil ook een leven ernáást. Net daarom kan hij die druk afhouden en zware trainingen doorstaan. Hij wil vooral niet vastgeklemd zitten in een routine, zonder fun. Hoelang ik hem nog zie te koersen? Zolang hij dat plezier en die passie kan blijven beleven. Tot wanneer, dat kan en zal alleen hij bepalen.'