Drievoudig wereldkampioen wielrennen Peter Sagan (31) verlaat na dit seizoen zijn ploeg BORA-hansgrohe. Ook de Duitser Pascal Ackermann (27) is net als de Slovaak bezig aan zijn laatste seizoen bij het wielerteam.

Dat meldt de Duitse WorldTour-formatie donderdag.

Het vertrek van beide renners is het resultaat van 'strategische beslissingen', zo stelt Bora-hansgrohe.

Het is nog niet duidelijk naar welke teams Sagan en Ackermann zullen verhuizen.

Peter Sagan

Sagan en Ackermann kwamen bij het team toen het in 2017 zijn WorldTour-status kreeg. 'Beide renners zijn belangrijk in ons team, de voorbije jaren hebben we samen veel successen geboekt. Daar ben ik dankbaar voor', vertelt teammanager Ralph Denk.

'Er zijn verschillende redenen waarom we uiteen gaan. Met Peter onderhandelden we tot het eind. Natuurlijk kan ik geen details vrijgeven, maar beide partijen werkten constructief aan oplossingen, we wilden alle twee samen verder gaan. Maar we zijn ook ontwikkeld als team, en we willen die ontwikkeling verder zetten. We hebben al enkele strategische beslissingen genomen en uiteindelijk besliste Peter dat er een andere optie voor hem beschikbaar is die meer overeenkomt met zijn ideeën.'

Sagan bedankt BORA-hansgrohe voor het vertrouwen gedurende vijf seizoenen. 'We hebben zoveel zaken bereikt en zelfs in moeilijke tijden bleven we samen', zegt de Slovaak. 'Zonder twijfel waren mijn vijf seizoenen bij BORA-hansgrohe de meest vruchtbare uit mijn carrière, met enkele van de meest memorabele momenten. Ik werd de eerste renner die zich drie keer op een rij tot wereldkampioen kroonde. Ik had de eer Parijs-Roubaix te winnen. Ik boekte mijn 100e profzege in de keuren van dit team. Ik behaalde mijn zevende groene trui in de Tour de France, een record, en mijn eerste puntentrui in de Giro. Ik wens BORA-hansgrohe het beste in de komende seizoenen.'

Pascal Ackermann

Verder betreurt Denk ook het vertrek van Ackermann. 'Hij besliste dat het tijd was voor iets nieuw', aldus de teammanager. 'Toch had ik hem de komende jaren liever bij ons gehad.'

Ackermann debuteerde als prof bij de formatie en groeide uit tot een topsprinter. De Duitser won onder meer twee ritten in de Giro (2019) en twee ritten in de Vuelta (2020). In die eerste ronde pakte hij ook de puntentrui.

