Peter Sagan is woensdag gedeclasseerd na afloop van de elfde etappe in de Ronde van Frankrijk.

De Slovaak van BORA-hansgrohe gaf in de sprint in Poitiers Wout van Aert een stevige schouderduw, waardoor die even uit zijn ritme geraakte. Aan de streep schold Van Aert de drievoudige wereldkampioen de huid vol en toonde hem de middenvinger.

Sagan eindigde in de sprint als tweede na de Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal). De Ier Sam Bennett (Deceuninck-Quick.Step), de drager van de groene trui, werd derde voor Van Aert. Door zijn declassering naar plaats 85 (de laatste positie van zijn groep) doet Sagan een heel slechte zaak in de jacht op een achtste groene trui. Hij pakt immers geen punten. Bennett leidt nu met 243 punten voor Sagan, tweede met 175 punten.

