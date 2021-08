De nieuwe ploeg van Peter Sagan is bekend. De drievoudige wereldkampioen ondertekende vandaag een contract voor twee seizoenen bij Franse ProTeam TotalEnergies.

Die overgang hing al een tijdje in de lucht. Vorige week raakte al bekend dat Sagan zijn huidige team BORA-hansgrohe zou gaan verlaten.

De 31-jarige Slovaak neemt zijn vaste helpers Daniel Oss en Maciej Bodnar mee naar TotalEnergies.

'Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur', zei Sagan in een eerste reactie. 'Manager Jean-René Bernaudeau wil de wielerwereld veranderen en ik hoop mijn steentje daar aan te kunnen bijdragen. Ik wil veel wedstrijden winnen in mijn nieuwe kleuren. Voorlopig blijf ik nog gefocust op het huidige seizoen bij mijn huidige team, maar vanaf deze winter voeg ik me bij mijn nieuwe ploeg.'

Bernaudeau zelf was ook heel fier. 'Peter is zonder twijfel de populairste renner ter wereld en een uitzonderlijk talent. Hij zal de dimensie van ons team veranderen. We hebben veel sportieve ambitie en Peter is een echt competitiebeest. Hij gaat ons veel overwinningen bezorgen, daar rekenen we op. Ook zijn ervaring zal de andere renners helpen beter te maken.'

Peter Sagan reed vijf jaar voor BORA-hansgrohe. Voordien was hij actief bij Liquigas (2010-2012), opvolger Cannondale (2013-2014) en Tinkoff (2015-2016). Naast zijn drie wereldtitels won Sagan in zijn rijkgevulde carrière onder meer zeven groene truien in de Tour (+11 ritzeges), twee ritten in de Giro, vier ritten in de Vuelta, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, drie maal Gent-Wevelgem, de E3 Harelbeke en een Europese titel.

