Peter Sagan heeft dinsdag de tiende etappe in de Giro op zijn naam geschreven. En dat na 461 dagen zonder zege.

Na 177 kilometer tussen Lanciano en Tortoreto haalde de Sloveen het na een hele dag in de aanval solo, met een voorsprong van negentien seconden op eerste achtervolger Brandon McNulty (UAE Team Emirates). Even later kwam een achtervolgende groep met daarin rozetruidrager Joao Almeida over de streep, de Portugees van Deceuninck- Quick-Step sprintte nog naar de derde plaats, pakte zo boniseconden en vergroot zijn voorsprong op eerste achtervolger Wilco Kelderman tot 34 seconden.

Voor Sagan was het de eerste ritzege in 461 dagen. In de zomer van 2019 schreef hij een etappe in de Tour op zijn naam, sindsdien kwam hij niet verder dan ereplaatsen.

Woensdag staat de elfde etappe op het programma, over 182 kilometer tussen Porto Sant'Elpidio en Rimini.

