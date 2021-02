De Slovaakse renner Peter Sagan (30) heeft op stage in Gran Canaria positief getest op het coronavirus. Ook zijn broer Juraj (32) en landgenoot Erik Baska (27) legden een positieve test af.

Ze zitten alle drie in quarantaine. Dat heeft Bora-hansgrohe bekendgemaakt.

'Al enkele weken train ik samen met mijn broer Juraj en Erik Baska in Gran Canaria', verklaart drievoudig wereldkampioen Sagan. 'Op 29 januari lieten we een PCR-test afnemen in een plaatselijk lab zodat we terug naar huis konden vliegen. Jammer genoeg waren de resultaten niet zoals verhoopt, we testten alle drie positief.

'We voelen ons goed, maar uiteraard verblijven we sinds die dag in quarantaine. We zullen hier zo lang als nodig blijven. Hopelijk zijn onze volgende testresultaten negatief zodat we zo snel mogelijk ons normaal trainingsschema kunnen hervatten.'

Ploegarts Christopher Edler verklaart verder dat Peter en Juraj Sagan en Erik Baska milde symptomen vertonen. 'De timing is zeker niet ideaal. Maar er is nooit een goed moment om covid-19 te krijgen', vult teammanager Ralph Denk aan. 'Wat dit betekent voor de start van het seizoen weten we nog niet precies. Eerst en vooral moeten ze alle drie opnieuw gezond zijn en medisch vrijgegeven worden. Dan zullen we bekijken wat de volgende stappen zullen zijn.'

Eind deze maand zou Sagan normaal gezien het openingsweekend rijden in België. Hij is voorzien voor de Omloop Het Nieuwsblad (27/02) en Kuurne-Brussel-Kuurne (28/02).

