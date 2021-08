Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) heeft maandag de eerste rit in de Ronde van Polen (WorldTour) gewonnen. Na 216,4 kilometer van Lublin naar Chelm was de 27-jarige Duitser de snelste in een massasprint. De Colombiaan Alvaro Hodeg werd tweede, de Fransman Hugo Hofstetter derde. Edward Theuns sprintte naar de vierde stek en met Jonas Rickaert op de zevende plaats, eindigde er nog een tweede Belg in de top tien.

Bauhaus, die zijn zesde zege van het seizoen boekte, is ook de eerste leider. Dankzij de bonificaties heeft hij vier seconden voor op Hodeg en zes op Hofstetter. Theuns is op tien seconden zesde.

De 78e editie van de Ronde van Polen startte zonder titelverdediger Remco Evenepoel. Onze landgenoot neemt na de Olympische Spelen een kleine pauze en werkt nu verder richting het EK in het Italiaanse Trentino. De hoofdrolspelers van de openingsetappe van vorig jaar, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen, zijn evenmin van de partij. Groenwegen reed zijn landgenoot vorig seizoen in de dranghekken, waarna een maandenlange revalidatie wachtte voor de sprinter van Deceuninck - Quick-Step en een lange schorsing voor de snelle man van Jumbo-Visma.

Micha? Paluta, Eugeny Fedorov en Sean Bennet sloegen de handen in elkaar voor een vroege vlucht. In het peloton gunde men de koplopers niet veel voorsprong, vooral Deceuninck - Quick-Step werkte hard en nog voor de tussensprint werden de vluchters gegrepen. In die sprint pakte Michal Kwiatkowski de volle buit, de Pool toonde daarmee meteen zijn intenties voor het eindklassement, in 2018 was hij al eens eindwinnaar.

Geen typische sprintersaankomst

Nadat de bonificaties waren verdeeld, besliste Jos van Emden zijn kans te gaan. Hij kreeg Antoine Duchesne en Tom Scully met zich mee, maar meer dan een handvol seconden kregen ze niet. Voor hen eindigde het avontuur op 15,1 kilometer van de streep.

De sprintersploegen bereidden zich voor op het slot, al kregen ze wel geen typische sprintersaankomst voorgeschoteld, met een finish op een hellende kasseistrook van zo'n 500 meter. Alvaro Hodeg lanceerde zich van ver en nam enkele meters, maar op drie meter van de finish zag hij Phil Bauhaus nog voorbij stormen.

De sprint zou overigens gebeuren zonder Pascal Ackermann, die er onderweg de brui aan gaf. De Duitser werd vorige week ziek en bleek onvoldoende hersteld.

Dinsdag brengt de tweede rit de renners van Zamosc naar Przemysl. Na 200, 8 kilometer ligt de aankomst daar op een 'muur': anderhalve kilometer aan stijgingspercentages van 13 tot 15 procent. (Belga)

