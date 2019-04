Nog meer dan aan zijn onverslijtbare, getransformeerde lichaam dankt Philippe Gilbert - zondag een van de favorieten voor de Amstel Gold Race - zijn zege in Parijs-Roubaix aan zijn granieten hoofd.

24 juli 2018, 16e Tourrit. In de afzink van de Portet-d'Aspet tuimelt Philippe Gilbert het ravijn in. Tot ieders verbazing kruipt hij echter weer op de fiets. Hij steekt zijn duim omhoog en rijdt vervolgens, over nog twéé cols, nog 60 (!) kilometer tot de finish.

...