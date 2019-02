Philippe Gilbert evenaart Mario Cipollini met opmerkelijke zegereeks

Philippe Gilbert is er vroeg bij dit seizoen. De 36-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step schoot in de Provence, op het autocircuit van Le Castellet, immers al raak op zijn derde competitiedag.

Het is geleden van 2004 en 2005 dat hij zo vroeg na de start van zijn seizoen de handen in de lucht mocht steken. Toen telkens ook op zijn derde competitiedag, respectievelijk in de derde etappe van de Tour Down Under en de tweede rit van Tour Méditerranéen, na een seizoensstart in GP Marseillaise.

Gilbert boekte zo zijn 76e zege in een officiële UCI-koers. En nog opmerkelijker: de Waal heeft al sinds 2003, in nu 17 opeenvolgende seizoenen als prof, een overwinning behaald. Als je tenminste zijn ritzege in de Tour de l'Avenir in zijn debuutseizoen meetelt. Een officiële UCI-race, maar toen gelabeld als een 2.5-wedstrijd, wegens een gemengd deelnemersveld van profs en beloften.

Slechts één renner heeft sinds 1984, toen de UCI-ranking werd ingevoerd, een even lang reeks neergezet als de Luikenaar: spurtbom Mario Cipollini, tussen 1989 en 2005.

Tel je Gilberts zege in de Ronde van Toekomst in 2003 niet mee, dan doet hij nu even goed als andere illustere namen als Tom Boonen, Fabian Cancellara, Robbie McEwen en Erik Zabel, die zestien jaar op rij een profzege behaalden.

In een verder verleden deden onder meer Jacques Anquetil, Herman Vanspringel, Ferdi Kübler en Sean Kelly even goed als Gilbert, en breiden Rik Van Looy, Joop Zoetemelk en Raymond Poulidor een nog langere reeks aan elkaar met 18 seizoenen op rij waarin ze een overwinning bij de profs veroverden.

Rik Van Steenbergen deed zelfs nog beter, met 22 opeenvolgende zegejaren. Die reeksen zijn echter moeilijker te vergelijken met die van de laatste dertig jaar, want toen kregen de wedstrijden nog geen officieel UCI-label.

Zestien of zeventien jaar, hoe dan ook is de reeks van Philippe Gilbert een teken van volgehouden vakmanschap en beroepsernst.

En op het niveau dat hij nu rondfietst, is de kans reëel dat hij die reeks ook volgend jaar nog zal verlengen.