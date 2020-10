Philippe Gilbert (Lotto Soudal) gaat donderdag niet meer van start in de BinckBank Tour. Hij ondervindt te veel last van zijn linkerknie. Ook voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix geeft hij forfait.

De voormalige wereldkampioen trekt nu huiswaarts richting Monaco om er een intensief revalidatieprogramma te volgen. Mogelijk rijdt hij wel de Ronde van Spanje.

Gilbert, 38, blesseerde zijn linkerknie bij een val in de openingsrit van de Ronde van Frankrijk. Hij moest toen opgeven.

'Na mijn val op 29 augustus zat ik vrij snel weer op de fiets', zegt Gilbert. 'Misschien ben ik wel te vroeg herbegonnen, maar de revalidatie verliep voorspoedig en ik was erg hongerig naar koers. De motivatie en het moreel waren erg groot.

'Ik herbegon in de Ronde van Luxemburg en heb ook nog twee eendagskoersen gereden, maar eigenlijk fietste ik altijd met pijn. In de eerste rit van de BinckBank Tour werd de pijn erger.

'Het deed me beseffen dat ik nooit zou kunnen presteren in Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix op de manier die ik gewoon ben. Die wedstrijden vergen nog meer van het lichaam. Je moet 200 procent in orde zijn op die dagen.'

'Mijn allereerste prioriteit is volledig genezen. Ik heb nog veel plannen in de wielersport. Volgend seizoen of heel misschien nog dit seizoen. Met wat meeval is een Ronde van Spanje nog haalbaar, maar ik heb daar nu echt geen zicht op. Volledig herstel, dat is wat telt nu.'

'Als ploeg steunen we Philippe volledig in deze beslissing die we uiteindelijk gisteren in overleg genomen hebben. Het belangrijkste voor ons is dat Philippe zich volledig herstelt. Hij moet er weer staan in 2021 in zijn klassiekers. We geloven daar sterk in', aldus Lotto Soudal General Manager John Lelangue.

Gilbert won de Ronde van Vlaanderen in 2017 en Parijs-Roubaix in 2019. De Ronde van Spanje begint dit jaar op 20 oktober.

