Philippe Gilbert is door bondscoach Sven Vanthourenhout niet geselecteerd voor de wegrit op het WK wielrennen in Vlaanderen, die plaatsvindt op 26 september. De wereldkampioen van 2012 staat op de reservelijst. "Ik had mijn diensten aangeboden als wegkapitein", reageert de 39-jarige Gilbert in een filmpje op zijn YouTube-kanaal.

"Ik ben opgebeld door de bondscoach. Hij heeft me laten weten dat ik niet geselecteerd ben voor het WK. Dit is een ontgoocheling", steekt Gilbert van wal.

"Met Wout van Aert beschikken we momenteel over de beste renner in eendagskoersen. Het was dus duidelijk dat er een team zou gemaakt worden rond Wout. Ik had mijn diensten aangeboden als wegkapitein, iemand die een sleutelrol zou kunnen spelen. Mijn persoonlijke ambities zou ik voor 100 procent opzijzetten. Ik wou mijn krachten helemaal wijden aan de selectie en dezelfde magische momenten beleven die ik in 2005 heb meegemaakt met de wereldtitel van Tom Boonen, mijn eigen zege in Valkenburg en de overwinning van Greg Van Avermaet op de Spelen in Rio."

"Ik ben me ervan bewust dat het begin van mijn seizoen niet goed was. Maar na de Ronde van Frankrijk heb ik een rustpauze ingelast. Ik heb nadien hard gewerkt. De resultaten waren er opnieuw, ik koerste beter en met meer agressiviteit. Caleb Ewan en Tim Wellens heb ik goed kunnen helpen in de Benelux Tour. Ik was er klaar voor om dat ook op het WK te doen."

"Ook voor de Nationale Loterij ben ik heel ontgoocheld, een van de grote sponsors van het Belgische wielrennen, ook van de federatie. Niemand van ons zit in de selectie. Sport en politiek mag je niet mengen, dat weet ik. Maar het was toch beter geweest dat er iemand van Lotto geselecteerd was. Maar het is nu zo. Ik ben ervan overtuigd dat Wout van Aert er in de finale bij zal zijn om te winnen. Ik hoop dat we een mooi WK zullen meemaken", besluit Gilbert.

"Ik ben opgebeld door de bondscoach. Hij heeft me laten weten dat ik niet geselecteerd ben voor het WK. Dit is een ontgoocheling", steekt Gilbert van wal. "Met Wout van Aert beschikken we momenteel over de beste renner in eendagskoersen. Het was dus duidelijk dat er een team zou gemaakt worden rond Wout. Ik had mijn diensten aangeboden als wegkapitein, iemand die een sleutelrol zou kunnen spelen. Mijn persoonlijke ambities zou ik voor 100 procent opzijzetten. Ik wou mijn krachten helemaal wijden aan de selectie en dezelfde magische momenten beleven die ik in 2005 heb meegemaakt met de wereldtitel van Tom Boonen, mijn eigen zege in Valkenburg en de overwinning van Greg Van Avermaet op de Spelen in Rio." "Ik ben me ervan bewust dat het begin van mijn seizoen niet goed was. Maar na de Ronde van Frankrijk heb ik een rustpauze ingelast. Ik heb nadien hard gewerkt. De resultaten waren er opnieuw, ik koerste beter en met meer agressiviteit. Caleb Ewan en Tim Wellens heb ik goed kunnen helpen in de Benelux Tour. Ik was er klaar voor om dat ook op het WK te doen." "Ook voor de Nationale Loterij ben ik heel ontgoocheld, een van de grote sponsors van het Belgische wielrennen, ook van de federatie. Niemand van ons zit in de selectie. Sport en politiek mag je niet mengen, dat weet ik. Maar het was toch beter geweest dat er iemand van Lotto geselecteerd was. Maar het is nu zo. Ik ben ervan overtuigd dat Wout van Aert er in de finale bij zal zijn om te winnen. Ik hoop dat we een mooi WK zullen meemaken", besluit Gilbert.