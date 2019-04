Philippe Gilbert klopt de Duitser Nils Politt op de wielerpiste van Roubaix. Daarmee heeft de 36-jarige Belg zijn vierde wielermonument beet.

In een sprint met twee op de wielerbaan in Roubaix klopte Gilbert de Duitser Nils Politt, die zijn ervaring als pistier niet kon omzetten in een zege. Belgisch kampioen Yves Lampaert werd derde op dertien seconden. Sep Vanmarcke en de Slovaak Peter Sagan maakten de top vijf vol. Op de erelijst van de Helleklassieker volgt Gilbert Sagan op.

Droom

De voormalige wereldkampioen wielrennen heeft nu vier van de vijf Monumenten op zijn palmares staan. Enkel Milaan-Sanremo ontbreekt nog op zijn erelijst. "Beetje bij beetje komt mijn droom om alle monumenten te winnen dichterbij", zei hij in een eerste flashreactie.

Gilbert legt zich nog maar enkele seizoenen toe op het Vlaamse werk. "Het was een gedurfde keuze toen ik drie jaar geleden besloot om me te gaan concentreren op de kasseien. Velen waren wat pessimistisch en hebben me gezegd dat dat niet echt iets voor mij was. Ik won echter al de Ronde, en nu ook Parijs-Roubaix. Ik denk dus dat ik me helemaal heb kunnen omvormen van een puncher die kon winnen in de Amstel, Luik en Waalse Pijl naar een ander soort renner, en daar ben ik blij om."

Wout Van Aert wisselt van fiets na mechanische pech in Trouée d'Arenberg. De inspanningen die hij daarna leverde om de achterstand van een minuut goed te maken, moest hij in de laatste dertig kilometer van de koers bekopen. © Belga