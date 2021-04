Philippe Gilbert stopt eind komend jaar, wanneer zijn contract bij Lotto Soudal afloopt, met wielrennen.

Dat maakte hij zondagavond bekend bij RTBF-radiozender Vivacité.

'Er is meer in het leven dan koers alleen', zo vertelde Phil, die begin juli 39 jaar wordt. 'Het wordt tijd om een beetje te genieten.'

Eind maart liet Gilbert al weten een pauze in te lassen om fysiek en mentaal tot rust te komen. Hij was er daardoor niet bij in de Ronde van Vlaanderen en hervat de competitie komende woensdag in de Waalse Pijl. Gilbert kwam vorig jaar zwaar ten val in de openingsrit van de Tour en is sindsdien op de sukkel. De renner werkte hard aan zijn comeback, maar raakte niet vooruit in het voorjaar en gaf op in zowel de E3 Harelbeke, als Gent-Wevelgem. Samen met de ploeg besliste hij eind maart forfait te geven voor de Ronde van Vlaanderen en wat rust in te lassen.

In zijn wonderjaar 2011 won Gilbert zowel Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl als de Brabantse Pijl. Een jaar later kroonde hij zich op de Cauberg in Valkenburg tot wereldkampioen, de grootste zege in zijn carrière.

