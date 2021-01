Philippe Gilbert is vader geworden van een dochtertje. Dat heeft de 38-jarige wielrenner vrijdag via de sociale media gemeld.

'Wij zijn heel gelukkig om ons dochtertje te verwelkomen in onze bubbel: welkom Valentine. Met de mama en dochter gaat het prima, dank voor al jullie gelukswensen', klinkt het op Twitter.

Gilbert is al vader van twee zoontjes, Alan en Alexandre. De renner van Lotto Soudal start normaal zondag in de GP la Marseillaise.

