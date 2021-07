Tom Pidcock heeft zich maandag tot olympisch kampioen mountainbike gekroond. De 21-jarige Britse alleskunner, die vorige maand nog zijn sleutelbeen brak, haalde het voor de Zwitser Mathias Flückiger (+0:20), de Spanjaard David Vallero Serrano (+0:34) en de Zwitserse titelverdediger Nino Schurter (+0:42).

Onze landgenoot Jens Schuermans werd achttiende op 3:53. Hij ging na een uur wedstrijd in een afdaling hard tegen de ondergrond en verloor zo nog enkele plaatsen. Vooraf hoopte hij op een toptiennotering.

Pidcock reed halverwege de wedstrijd weg van zijn concurrenten en verdedigde in het tweede deel van de race met succes zijn kleine voorsprong. Het Britse toptalent won eerder dit jaar op de weg de Brabantse Pijl en op de mountainbike de Wereldbeker in Nove Mesto.

Mathieu van der Poel kende een rotdag. Na een vroege val tijdens een afdaling over rotsblokken moest hij achtervolgen. Hij geraakte nooit meer vooraan en gaf twee ronden voor het einde zichtbaar teleurgesteld op. De 26-jarige Nederlander, eerder deze maand zes dagen geletruidrager in de Ronde van Frankrijk, was één van de topfavorieten voor het goud.

