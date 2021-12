Tom Pidcock heeft zaterdag de wereldbekermanche in het Nederlandse Rucphen op zijn naam geschreven. De Brit haalde het na een spannende strijd voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

De eerste wereldbeker in het Nederlandse Rucphen kondigde zich vooraf aan als de grote rentree van de Nederlander Mathieu van der Poel, maar na een val op training besloot de wereldkampioen om zijn comeback nog een weekje uit te stellen. Bij afwezigheid van ook Wout van Aert waren er dus kansen voor Lars van der Haar, Toon Aerts en Eli Iserbyt om de zege te pakken. Ook Tom Pidcock lag in zijn derde cross van het seizoen op de loer.

Het was Lars van der Haar die als eerste het veld indook, waarna wat later een deel van het pak even stil stond vlak voor de carrousel na een valpartij. Vooraan ging de wedstrijd gewoon door, het tempo lag hoog op het snelle parcours. Tom Pidcock, niet op de eerste startrijen, moest intussen heel wat plaatsen goedmaken. Al schoof hij wel snel op van plek 17 naar 10 en in de derde ronde volgde hij al op de zesde plaats.

Net voor het inrijden van ronde vier pikte Pidcock aan bij de vijf leiders: Aerts, Hermans, Iserbyt, Vanthourenhout en Van der Haar. En meteen nam de Brit de kop. Het ging hard, Iserbyt struikelde zelfs even op de trappen. Pidcock zelf maakte ook een schuiver in de modder.

Het tempo werd daarna gedrukt, met zo'n 10 renners doken we de vijfde ronde in. Iets over halfweg cross leek Iserbyt het kaf van het koren te scheiden. Enkel Pidcock en Vanthourenhout konden volgen, maar Aerts gaf zich nog niet gewonnen en uiteindelijk keerden nog enkele anderen terug. Met zes leiders doken we de achtste en voorlaatste ronde in: Pidcock, Vanthourenhout, Iserbyt met Van der Haar, Hermans en Aerts meteen daarna.

Iets te veel renners, dacht veelwinnaar Iserbyt en hij ging nog eens op de trappers staan. Hij sloeg een klein kloofje, enkel Vanthourenhout kon volgen. Het duo dook de slotronde in met drie seconden voorsprong op Pidcock en vijf tellen op Quinten Hermans.

Iserbyt haalde alles uit de kast in de slotronde. Vanthourenhout kreeg het niet gemakkelijk, Pidcock moest eveneens alle zeilen bijzetten. Maar het duurde lang vooraleer hij op het wiel van Vanthourenhout geraakte. Dat lukte net voor de zandbak en hij ging hem voorbij, op zoek naar Iserbyt.

Het kwam niet tot een sprint, want met een gewiekst maneuver in het slot ging Pidcock de leider in de wereldbeker nog voorbij. De zege ging dus naar Pidcock, zijn eerste in de wereldbeker in zijn carrière.

