Tom Pidcock heeft donderdag de koninginnenrit naar Alpe d'Huez op zijn naam gebracht. De Brit maakte deel uit van de vroege vlucht en soleerde naar de zege. Louis Meintjes finishte als tweede, Chris Froome sleepte een derde plaats uit de brand. In de strijd om de gele trui waagde Tadej Pogacar z'n kans, maar kraakte Vingegaard niet en verloor de Deen geen tijd.

Nadat Jonas Vingegaard woensdag de ritzege pakte en de gele trui overnam van Tadej Pogacar, kreeg het peloton een tweede zware Alpenrit voorgeschoteld met drie cols van buiten categorie: de Col du Galibier, de Col de la Croix de Fer en aankomst op Alpe d'Huez. Tadej Pogacar telde 2:22 achterstand op de nieuwe gele trui en was zinnens, tenminste bij goede benen, om ten strijde te gaan. Dat gebeurde uiteraard niet meteen nadat de start werd gegeven. Wel was Neilson Powless de eerste aanvaller van de dag. Een tijdlang reed hij alleen op kop, verschillende pogingen in de tegenaanval werden teniet gedaan, uiteindelijk wisten nog vijf renners de oversteek te maken: onze landgenoot Kobe Goossens, Matis Louvel, Gerhard Schönberger, Nelson Oliveira en Anthony Perez.

Even opschudding was er daarvoor in het peloton toen Yves Lampaert en Steven Kruijswijk ten val kwamen, beide renners konden hun tocht voortzetten. Intussen dikte Wout van Aert z'n puntenaantal voor het groen verder aan bij de tussensprint. De voorsprong van de zes liep snel op naar twee minuten, maar helemaal stil viel het niet in het peloton waar nog enkele jongens de oversteek wilden maken. Giulio Ciccone en Louis Meintjes slaagden daarin en gingen op de Galibier op zoek naar Perez die intussen zijn metgezellen had achtergelaten. Ook Tom Pidcock en Chris Froome, de viervoudige Tourwinnaar had het al een paar keer tevergeefs geprobeerd, wilden nog naar voren. De twee Britten sloegen in de afdaling van de Galibier de handen in elkaar en maakten eveneens de aansluiting. Het peloton liet intussen begaan, aan de voet van de tweede col van de dag, de Col de la Croix de Fer, was de voorsprong van de koplopers gestegen naar 6:30. Deze col baarde een dode muis, aanvallen in het peloton bleven uit, iets voor de top ging het tempo wel de hoogte in en zakte de voorsprong van de koplopers, die nog met vijf waren, zonder onze landgenoot Goossens en waar Ciccone de volle buit greep voor de bergpunten, naar 4:20.

In de afdaling en de vallei naar de slotklim nam het peloton wat gas terug en dus begonnen de vluchters met zes minuten bonus aan de voet van Alpe d'Huez, nog 13,8 km naar de top. Louis Meintjes mende de kopgroep, Powless was de eerste die op 12 km moest lossen, ook Froome kreeg het lastig, maar bleef in het wiel. De Amerikaan zou nog even terugkeren, maar snel weer moeten afhaken, zeker toen Tom Pidcock zijn duivels ontbond op 10,6 km. Niemand had een antwoord in de benen, al bleef Meintjes wel ruim drie km lang hangen op slechts enkele lengtes, net zoals Froome die niet meer dan 10 seconden prijs gaf.

In het peloton der favorieten nam Wout van Aert het eerste deel van de klim voor z'n rekening, z'n hoge tempo zorgde er voor dat klassementsrenner Vlasov, 8e in de stand, als eerste favoriet moest lossen.

Meintjes kraakte dan toch in de achtervolging, op 7 km liep de bonus van Pidcock op naar 18 seconden en in de groep der favorieten denderde het treintje van Jumbo-Visma met een rotvaart omhoog. Na werk van Kruijswijk nam Roglic de kop over, ook Gaudu en Quintana waren het strakke tempo niet meester en toen Sepp Kuss overnam, kraakte ook Romain Bardet en wat later Adam Yates.

Met Pidcock zat de winnaar vooraan. In de groep met favorieten nog slechts vijf renners: Kuss, Geraint Thomas, Enric Mas, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Daarin waagde de Sloveen zijn kans op zo'n 4,5 km van de top. Enkel Vingegaard kon de stevige versnelling beantwoorden, maar toen het daarna stokte, wist Thomas opnieuw de aansluiting te maken bij het duo, net zoals Sep Kuss, ploegmaat van Vingegaard die opnieuw de kop nam.

Pogacar gaf zich niet zomaar gewonnen en versnelde een tweede, en meteen een derde keer om de gele trui te lossen iets voor de laatste twee kilometer, maar de Deen kraakte niet.

De winst voor Pidcock dus. Hij soleerde naar de zege voor Louis Meintjes die op 48 seconden strandde. Chris Froome finishte als derde op ruim twee minuten. De favorieten Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Geraint Thomas eindigden op ruim drie minuten en in dezelfde tijd van elkaar.

