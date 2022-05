Biniam Girmay komt deze middag niet aan de start van de elfde rit in de Ronde van Italië (WorldTour). Dat maakte de 22-jarige Eritreeër bekend in een video op het Twitteraccount van zijn team, Intermarché-Wanty-Gobert. Hij heeft nog te veel last van de oogblessure die hij dinsdag na afloop van de rit opliep.

Girmay won dinsdag de tiende rit naar Jesi in een sprint voor de Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), maar tijdens de podiumceremonie ging het mis. Girmay kreeg bij het ontkurken van de fles prosecco de kurk in z'n oog en had veel pijn. Hij kon even niet zien uit het oog en ging voor een controle naar het ziekenhuis. Later op de avond kwam zijn zicht terug, maar woensdagmorgen werd toch beslist geen risico te nemen en niet te starten. Girmay gaf in de video aan dat zijn oog 'meer rust' nodig had.

'Na een incident op het podium werd bij onderzoeken in het ziekenhuis een bloeding in de voorste oogkamer van Biniam Girmay vastgesteld', legde teamdokter Piet Daneels uit op de teamwebsite. 'De evolutie van zijn letsel gaat de goede richting uit en zal de komende dagen door een medisch team nauw opgevolgd worden. Om het risico op uitbreiding van de bloeding en oogboldruk te verkleinen, wordt het ten zeerste aangeraden om intensieve inspanningen vermijden. Onze prioriteit gaat naar een volledige genezing van het letsel en daarom hebben we in samenspraak met Biniam en de sportieve directie besloten dat hij niet meer aan de start van de elfde rit zal verschijnen.'

Sportdirecteur Valerio Piva vond de opgave van Girmay jammer, maar volgde met het team het medisch advies op. Hij loofde ook de sterke prestaties van de Eritreeër nog eens.

'Van bij de openingsrit heeft Biniam laten zien dat we gelijk hadden om in onze kansen op ritwinst te geloven.

Het is opmerkelijk hoe zijn ploeggenoten elke dag opnieuw door het vuur gingen om het best mogelijke resultaat te behalen en hoe gelukkig iedereen is om met hem te werken. De overwinning van Biniam heeft dan ook een intens gevoel van euforie binnen ons team teweeg gebracht. Het nieuws over het incident kwam aan als een koude douche, maar intussen is Biniam terug in ons midden en hebben we de overwinning samen kunnen vieren.' 'Het is zeer spijtig dat we onze jonge debutant in onze hechte groep renners verliezen, maar het advies van het medisch team was duidelijk en de gezondheid van Biniam primeert', ging Piva verder. 'Ik blijf echter optimistisch, want de voorbije week maakte onze volledige selectie een heel goede indruk. Zo liet Rein Taaramäe bijvoorbeeld op de flanken van de Etna zien dat we net als vorig jaar kans maken op de ritzege door te anticiperen. Ik zag ook verschillende renners doorheen de eerste week groeien. Dag per dag zullen we opportuniteiten opzoeken en kansen grijpen waar mogelijk. We blijven tevens onze focus richten op het algemene klassement van Domenico Pozzovivo, die met zijn huidige vorm en ervaring een realistische kans op een top tien blijft maken. Met Jan Hirt hebben we voorlopig zelfs een tweede renner in de top vijftien van het klassement en onze ervaring leert ons dat in het beste van hem steevast in de slotweek naar boven komt. Deze woensdag komen we misschien met een troef minder aan de start, maar onze motivatie blijft intact.'

Girmay zorgde dinsdag voor de eerste etappezege van een zwarte Afrikaan in een Grote Ronde. In maart was hij ook al verrassend de beste in Gent-Wevelgem.

Er wacht de renners woensdag in de Giro een vlakke rit van 203 km tussen Santarcangelo di Romagna en Reggio Emilia, de op één na langste etappe in de Ronde van Italië van dit jaar.

